كاميرا مراقبة توثّق إلقاء عمال نظافة أكياس نفايات بأحد شوارع الرياض

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أظهر مقطع فيديو وثقته كاميرا مراقبة، لحظة إلقاء عمال نظافة أكياس نفايات قيل إنه بأحد شوارع حي اليرموك في الرياض.

وبيّن الفيديو، سيارة نظافة خلال اقترابها من رصيف الشارع، ثم يقوم عمال النظافة بتفريغها أكياس نفايات منها، وإلقائها على جانب الطريق ومن ثم مغادرة الموقع سريعاً.

ولقي الفیديو تداولاً واسعاً على مواقع التواصل، حیث أعرب متداولوه عن استیائهم الشديد من هذا التصرف، مُطالبین الجھات المعنية بمحاسبة هؤلاء العمال.

Source akhbaar24.argaam

