“المسند”: الاضطراب المناخي المصحوب بالغبار بالمملكة يبدأ اليوم.. وهذا سببه

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توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم الدكتور عبدالله المسند، أن تشهد المملكة اضطراباً جوياً يبدأ اليوم (الخميس) وسيكون ضعيفاً، ومن ثم يشتد غداً (الجمعة).

وأوضح المسند، أن الاضطراب الجوي سينتج عنه إثارة الغبار على نطاق واسع في الشمال والشرق والوسط والغرب ثم جنوب الوسط، متوقعاً أن يزول يوم (السبت) عن الشمال والوسط، ويتوجه بعدها باتجاه الجنوب.

ولفت إلى أن الاضطراب الجوي القادم مُعتاد مثل هذه الأيام، ويكون سببه صراعاً وتصادماً بين كتلتين هوائيتين إحداهما باردة قادمة من الشمال الغربي، والأخرى دافئة تتربع فوق أجواء المملكة.

ونوه إلى أن الرياح ستكون متقلبة حسب المكان والزمان، وعلى وجه العموم ستكون شمالية وشمالية غربية وغربية معتدلة إلى باردة.

وأشار إلى أن الاضطرابات الجوية ستشمل كلاً من المملكة ودول الخليج واليمن، وكذلك الأردن وفلسطين ومصر وسوريا والعراق وإيران وجنوب تركيا.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع نشاطاً في الرياح السطحیة المثیرة للأتربة والغبار يؤدي لشبه انعدام في الرؤية الأفقیة اليوم، على مناطق الجوف، والحدود الشمالیة، وحائل، والأجزاء الشرقیة من تبوك.

Source akhbaar24.argaam

