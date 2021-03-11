شاهد..مقطع نادر للملك فهد بن عبد العزيز يمارس السباحة مع أبنه الأمير عبدالعزيز

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أظهر مقطع فيديو، وُصف بأنه “نادر”، لحظة ممارسة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود رحمه الله السباحة مع ابنه الأمير عبدالعزيز بن فهد.

وقال حساب الملك فهد بن عبدالعزيز الرسمي في تويتر، المعني بنشر مقتطفات من تاريخ الملك الراحل، إن الفيديو تم التقاطه عندما كان “يمارس رياضة السباحة مع ابنه الأمير عبدالعزيز في مسبح قصر اليمامة بالرياض”.

وحقق المقطع تفاعلا كبيرا، وانتشارا على نطاق واسع بين نشطاء وسائل التواصل في المملكة. Source almnatiq





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