«الصخري» يتوقّع طقس نهاية الأسبوع.. وموعد انخفاض الحرارة

توقع المهتم بالأحوال الجوية أبو عبدالرحمن الحربش الصخري، أجواءً صيفية يومي الخميس والجمعة في معظم مناطق المملكة ثم تنخفض درجات الحرارة نسبيًا ابتداء من ليل السبت ثم تعاود درجات الحرارة ارتفاعها ابتداء من نهار الإثنين.

وقال الصخري عبر حسابه على موقع «تويتر»: «أجواء صيفية متوقعة بمشيئة الله يومي الخميس والجمعة ٢٧ و٢٨ رجب ١٤٤٢ الموافق ١١ و١٢ مارس ٢٠٢١ في معظم مناطق المملكة.. ثم تنخفض درجات الحرارة نسبيا ابتداء من ليلة السبت.. ثم تعاود درجات الحرارة ارتفاعها ابتداء من نهار الإثنين ٢ شعبان الموافق ١٥ مارس ولعدة أيام في معظم المناطق».

كان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس نشاطًا في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية على مناطق الجوف، الحدود الشمالية، حائل والأجزاء الشرقية من منطقة تبوك، كذلك تنشط الرياح مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقة القصيم والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

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