الحصيني ينصح مناطق عدة بتجنب «الكشتة» الخميس والجمعة

توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، طقس إجازة نهاية الأسبوع (من الخميس وحتى السبت)، ناصحًا بعدم الكشتة يومي الخميس والجمعة في عدة مناطق.

وقال الحصيني إن طقس اليوم الخميس ستكون الأجواء مائلة للحرارة إلى معتدلة نهارًا على الشمالية والوسطى والشرقية ونجران، ومن لطيفة إلى باردة نسبيًا ليلًا (ليلة الجمعة).

وأضاف: متوقع رياح مغبرة على أجزاء من الشمالية والقصيم وغرب الرياض وشرق منطقتي مكة والمدينة.. لا أنصح بالكشتة على المناطق السابقة المحددة خاصة نهارًاً، أما باقي المناطق فاكشتوا، تحتاجون ظلًا عن الشمس.

كما توقع الحصيني هطول أمطار من خفيفة على أجزاء من الشمالية والجوف وشمال الشرقية، وفترة التوقع من مساء اليوم الخميس حتى نهار الجمعة، مع رياح نشطة مغبرة.

أما يوم الجمعة، فتوقع الحصيني أجواء حارة على معظم المناطق نهارًا، يستثنى من ذلك حائل والجوف والشمالية وتبوك (متوقع تسرب هواء أصله قطبي عليها)؛ حيث تكون الأجواء معتدلة نهارًا وكذلك المرتفعات الجبلية.

وتحدث الحصيني عن رياح نشطة وفرصة تشكل عاصفة ترابية على الشمالية وشرق الغربية فالوسطى فالشرقية.

وقال الحصيني: «لا أنصح بالكشتة يوم الجمعة على الشمالية والجوف وتبوك وحائل والمدينة والقصيم والرياض ومحافظاتها الغربية والشمالية والخرج، أما محافظات الرياض الجنوبية فلديهم فرصة للكشتة نهار الجمعة، من لديه أغنام في المناطق المذكورة ضعوها في الشبك».

وحول أجواء طقس السبت، قال الحصيني إنها ستكون معتدلة على الشمالية والوسطى والشرقية والمرتفعات نهارًا، ومن باردة إلى باردة نسبيًا ليلًا (ليلة الأحد).. اكشتوا يوم السبت؛ لكن ابتعدوا عن الرمال، هناك رياح متوسطة السرعة.

وأضاف الحصيني: متوقع يوم السبت غبار من متوسط إلى شبه كثيف على جنوب الرياض والشرقية فنجران.

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