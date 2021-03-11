تنبيهات الأرصاد: رياح نشطة وأتربة مثارة على بعض مناطق المملكة الخميس

توقّع المركز الوطني للأرصاد، أن تشهد بعض مناطق المملكة نشاطًا للرياح والأتربة المثارة مصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية ونشاط للرياح السطحية خلال الساعات المقبلة.

وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال المركز الوطني للأرصاد، في سلسلة تنبيهات، إنَّ مناطق الحدود الشمالية «رفحاء، ظريف، عطيف، العويقيلة»، والجوف «القريات، دومة الجندل، طبرجل، سكاكا»، والشرقية «النعيرية، حفر الباطن، قرية العليا» تشهد رياحا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية.

وأيضًا، تؤثر الرياح النشطة والأتربة المثارة على مناطق الرياض «الأفلاج، الدوادمي، الخرج، الدلم، السليل، القويعية، العاصمة الرياض، المزاحمية، حوطة بني تميم، المزاحمية، رماح، شقراء، عفيف، وادي الدواسر»، والقصيم «البكيرية، الرس، الشماسية، المذنب، بريدة، عنيزة»، وحائل «الشملي، الحائط، بقعاء، حائل، سميراء».

ووفق المركز الوطني للأرصاد، فإن الرياح النشطة والأتربة تؤثر أيضًا على منطقتي المدينة المنورة «الحناكية، المهد»، ومكة المكرمة «الخرمة، المويه، تربة، رنية».