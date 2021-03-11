السعودية اليوم / رئيس البنك الإسلامي للتنمية يستقبل سفير جمهورية أذربيجان لدى المملكة



جدة 27 رجب 1442 هـ الموافق 11 مارس 2021 م واس

استقبل معالي رئيس البنك الإسلامي للتنمية الدكتور بندر حجار ، في مكتبه بجدة أمس ، سفير جمهورية أذربيجان لدى المملكة شاهين عبداللاييف .

وجرى خلال اللقاء بحث آفاق التعاون بين الجانبين، والاتفاق على عقد اجتماع مشترك بين البنك والأجهزة الحكومية المعنية لبحث سبل تعزيز خطط أذربيجان ومساندة نموها الاقتصادي وخططها الاستثمارية .

// انتهى //

10:40ت م

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