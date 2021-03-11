السعودية اليوم / أكثر من 95 ألف مستفيد من خدمات طوارئ مستشفى حفر الباطن المركزي



حفر الباطن 27 رجب 1442 هـ الموافق 11 مارس 2021 م واس

قدّم قسم الإسعاف والطوارئ بمستشفى حفر الباطن المركزي خدماته لعدد 95,215 مستفيدًا وذلك خلال العام 2020م، فيما بلغ عدد مراجعي العيادات الخارجية 33113 مراجعًا.

كما أجرى المستشفى خلال نفس الفترة 204838 فحص مخبري، وبلغ عدد مراجعي قسم الأشعة 71249 مراجعًا، ونفّذ المستشفى 2361 زيارة منزلية، كما تم إجراء 3111 عملية جراحية

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10:35ت م

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