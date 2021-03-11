السعودية اليوم / 3434 إصابة جديدة بكورونا في بلجيكا



بروكسل 27 رجب 1442 هـ الموافق 11 مارس 2021 م واس

سجّلت بلجيكا خلال الـ 24 ساعة الماضية 3434 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة البلجيكية أن الحصيلة الإجمالية للجائحة بذلك ارتفعت إلى 794605 إصابات، و22347 وفاة.

// انتهى //

09:41ت م

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بروكسل 27 رجب 1442 هـ الموافق 11 مارس 2021 م واسسجّلت بلجيكا خلال الـ 24 ساعة الماضية 3434 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، و20 وفاة.وأوضحت وزارة الصحة البلجيكية أن الحصيلة الإجمالية للجائحة بذلك ارتفعت إلى 794605 إصابات، و22347 وفاة.// انتهى //09:41ت م0029

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