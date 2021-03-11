السعودية اليوم / رئيس البنك الإسلامي للتنمية يلتقي القائم بالأعمال في قنصلية العراق بجدة



جدة 27 رجب 1442 هـ الموافق 11 مارس 2021 م واس

التقى معالي رئيس البنك الإسلامي للتنمية الدكتور بندر حجار ، في مكتبه، القائم بالأعمال في قنصلية العراق بجدة بان حكمت خليفة .

وجرى خلال اللقاء بحث برنامج مجموعة البنك للتأهب والاستجابة لجائحة

// انتهى //

09:40ت م

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جدة 27 رجب 1442 هـ الموافق 11 مارس 2021 م واسالتقى معالي رئيس البنك الإسلامي للتنمية الدكتور بندر حجار ، في مكتبه، القائم بالأعمال في قنصلية العراق بجدة بان حكمت خليفة .وجرى خلال اللقاء بحث برنامج مجموعة البنك للتأهب والاستجابة لجائحة كورونا ، واستعداد البنك لتمكين العراق من توفير اللقاحات ضد الفيروس .// انتهى //09:40ت م0027

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