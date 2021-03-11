السعودية اليوم / سمو محافظ حفر الباطن يلتقي مدير السعودية اليوم مكافحة المخدرات بالشرقية



حفر الباطن 27 رجب 1442 هـ الموافق 11 مارس 2021 م واس

التقى صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن، بمقر المحافظة أمس، مدير مكافحة المخدرات بالمنطقة الشرقية اللواء أيمن العزاوي.

وكرم سموه خلال اللقاء المقدم عايض القرني، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله مديرا لمكافحة المخدرات بالمحافظة.

واشاد سمو محافظ حفر الباطن بجهود المديرية العامة لمكافحة المخدرات في تعقب شبكات التهريب، ومراقبة المروجين والقبض عليهم، والتكامل مع مختلف الجهات لضبط جريمة الاتجار بالمخدرات في ظل الدعم السخي الذي تجده الأجهزة الأمنية من القيادة الحكيمة -أيدها الله- وحرصها على تطويرها وتمكينها للقيام بواجباتها على أكمل وجه، وتحقيق الانضباط الأمني، والحد من الجريمة.

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