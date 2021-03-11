السعودية اليوم / لجنة توطين الوظائف بنجران تتابع قرار توطين نشاط بيع قطع الغيار



نجران 27 رجب 1442 هـ الموافق 11 مارس 2021 م واس

نفذت لجنة توطين الوظائف بمنطقة نجران أمس، جولات ميدانية لمتابعة قرارات التوطين في نشاط بيع قطع الغيار.

وأوضح مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة نجران أمين عام لجنة التوطين عبدالله الدوسري، أن اللجنة قامت بجولات على 49 محلاً ، حيث بلغ عدد الموظفين السعوديين فيها 77 موظفاً، وبلغ عدد الموظفين الوافدين 54 من مختلف الجنسيات، وتم انذار منشأتين فيما تم حصر 11 فرصة عمل جار العمل عليها وتجهيزها لشغلها بالسعوديين.

وبين أن نسب التوطين في هذه الأنشطة بلغت أكثر من 60%، داعياً أصحاب الأعمال إلى سرعة توظيف السعوديين تجنباً لضبط المخالفات بحق المتجاوزين.

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