

برازيليا 27 رجب 1442 هـ الموافق 11 مارس 2021 م واس

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية عن تسجيلها 79876 إصابة جديدة و2286 وفاة بفيروس

وطبقا لبيانات الوزارة سجلت البرازيل حتى الآن 11 مليونا و202 ألف و305 أشخاص منذ بدء الجائحة، في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 270 ألف و656 شخصا​​​.

// انتهى //

05:55ت م

0020



برازيليا 27 رجب 1442 هـ الموافق 11 مارس 2021 م واسأعلنت وزارة الصحة البرازيلية عن تسجيلها 79876 إصابة جديدة و2286 وفاة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.وطبقا لبيانات الوزارة سجلت البرازيل حتى الآن 11 مليونا و202 ألف و305 أشخاص منذ بدء الجائحة، في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 270 ألف و656 شخصا​​​.// انتهى //05:55ت م0020

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / البرازيل تسجل 79876 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.