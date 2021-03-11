شكرا لقرائتكم خبر عن سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الخميس 11 مارس 2021

واصل متوسط سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، الاستقرار لليوم الثالث، اليوم الخميس 11 مارس 2021، في البنوك، وشركات الصرافة.



وشهدت تعاملات السوق المصرفي، اليوم الخميس، استقرار متوسط سعر صرف الجنيه المصري، أمام الدولار، والدرهم الإماراتي، فيما ارتفع أمام الجنيه الإسترليني، وانخفضت انخفاضا طفيفا أمام الدينار الكويتي.

ووفق "العين الإخبارية" كشف مسح في 23 بنكا، استقر متوسط سعر الريال السعودي نحو 4.12 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.

وتشهد مؤشرات الاقتصاد المصري تحسنا رغم جائحة كورونا، وسط حالة من استقرار سوق الصرف في ظل توافر العملات الأجنبية.

واستقر سعر الريال السعودي، اليوم الخميس، على موقع البنك المركزي، لليوم الثالث على التوالي، عند نحو4.179 جنيه للشراء، ونحو 4.206 جنيه للبيع.

وسجل الريال أعلى سعر للشراء عند 4.18 جنيه في 3 بنوك، المصرف العربي الدولي، وبلوم مصر، والمشرق، فيما جاء أعلى سعر لبيع الريال عند 4.25 جنيه في بنك التعمير والإسكان.

وحقق سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) 4.148 جنيه للشراء، و 4.201 جنيه للبيع.

أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، تصنيف مصر عند (+B)مع نظرة مستقبلية مستقرة، بدفع من التفاؤل بالإصلاحات والنمو الاقتصادي.

وقالت "فيتش"، الأربعاء، إن تصنيف مصر والنظرة المستقبلية مدعومان بسجلها على صعيد الإصلاحات الاقتصادية والمالية في الآونة الأخيرة.

وتوقعت فيتش أن تسجل مصر نمو للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3% بنهاية السنة المالية في يونيو/ حزيران 2021.

ويأتي هذا بعد نمو بنسبة 3.6% في 2020 و5.6% في 2019.

واستقر متوسط سعر الدولار على موقع البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، عند نحو 15.678 جنيه للشراء، و15.778 جنيه للبيع، وهو نفس متوسط أسعار اليومين الماضيين.

بينما تراجع متوسط سعر العملة الأوروبية، إلي نحو 18.63 جنيه للشراء، و18.75 جنيه للبيع، مقابل نحو 18.64 جنيه للشراء، و18.76 جنيه للبيع، أمس الأربعاء.

كما انخفض متوسط سعر الجنيه الإسترليني إلى 21.63 جنيه للشراء، و21.75 جنيه للبيع، مقابل نحو 21.74 جنيه للشراء، و21.89 جنيه للبيع.

واستقر متوسط متوسط سعر الدرهم الإماراتي، لدى المركزي المصري، عند نحو 4.268 جنيه للشراء، و4.296 جنيه للبيع، وهو نفس متوسط أسعار اليومين الماضيين.

بينما ارتفع متوسط سعر الدينار الكويتي، إلى نحو 51.72 جنيه للشراء، ونحو 52.18 جنيه للبيع، مقابل نحو 51.70 جنيه للشراء، و52.17 جنيه للبيع، أمس الأربعاء.

نجحت مصر في تحقيق أرقام إيجابية خلال شهور كورونا الصعبة، ممثلة بنمو الاقتصاد المحلي وتحسن نسب البطالة في السوق المحلية.

وقالت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد، إن الاقتصاد المصري استطاع الحفاظ على معدل نمو إيجابي خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري 2021-2020، حيث سجل نموا بنسبة 2%.

وتبدأ السنة المالية في مصر اعتبارا من مطلع يوليو/ تموز حتى نهاية يونيو/ حزيران من العام التالي، بحسب قانون الموازنة في مصر.

وأضافت السعيد خلال اجتماع لمجلس الوزراء المصري، الأربعاء، أن التوقعات تشير إلى استمرار ارتفاع معدل النمو خلال الربع الثالث والرابع من العام المالي الجاري ليبلغ نحو 2.8% و 5.3% على التوالي.