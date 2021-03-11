ارتفاع أسعار الذهب في السعودية مستهل تعاملات اليوم الخميس

محمد الفلاح - الخميس 11 مارس 2021

ارتفعت أسعار الذهب في السعودية مستهل تعاملات اليوم الخميس 11مارس 2021، مع صعود المعدن النفيس عالميا لقمة أسبوع.



وزادت أسعار الذهب عالميا، بفضل تراجع في عوائد سندات الخزانة الأمريكية بعد أن سجل الجلسة السابقة أقل مستوى له في تسعة أشهر.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في المملكة 208.10 ريال (55.49 دولار)، مقابل 207.01 ريال (55.20 دولار)، أمس.

وصعد سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولا في المملكة) إلى 182.08 ريال (48.56 دولار)، مقابل 181.13 ريال (48.30 دولار)، الأربعاء.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 156.07 ريال (41.62 دولار)، مقابل، 155.26 ريال (41.40 دولار)، أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 مستهل تعاملات الخميس 121.39 ريال (32.37 دولار)، مقابل، 120.76 ريال (32.20 دولار)، أمس الأربعاء.

وسجل سعر الأوقية (الأونصة) في السعودية نحو 6476.25 ريال (1727 دولارا)، مقابل، 6442.50 ريال (1718 دولارا)، في تعاملات الأمس.

وبلغ سعر الجنيه الذهب (8 جرامات من عيار 21) نحو 1456.67 ريال (388.45 دولار)، مقابل، 1449.08 ريال (386.42 دولار)، أمس.

مساء أمس الأربعاء، محا الذهب خسائره المبكرة ليسجل أعلى مستوى في أسبوع، مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية بعد بيانات تضخم ضعيفة، بينما تلقى المعدن دعما إضافيا من تراجع في الدولار.

وبحلول الساعة 1510 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.2% إلى 1718.36 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن انتعش حتى 1723.31 دولار. واستقرت عقود الذهب الأمريكية الآجلة عند 1716.40 دولار للأوقية.

وقال إدوارد مويا، كبير محللي السوق في أواندا، "الذهب مازال يستقي الاتجاه من سوق سندات الخزانة، وبيانات الأربعاء تخفف بواعث القلق حيال التضخم في المدى القريب،" مضيفا أن ضغوط التضخم إنما تدفع العوائد للارتفاع، لا الذهب