اخبار السعوديه

الأرصاد تنبه: رياح نشطة وأتربة على الشرقية ومعظم مناطق المملكة

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تنبه: رياح نشطة وأتربة على الشرقية ومعظم مناطق المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر اليوم الخميس، تنبيه حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة على معظم مناطق المملكة.

و أوضح مركز الأرصاد في التنبيه أن المنطقة الشرقية وتشمل الحالة النعيرية - حفر الباطن- قرية العليا، ومنطقة الرياض، والقصيم، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وحائل، الجوف، الحدود الشمالية، تشهد رياح نشطة مصحوبة بأتربة مثارة و تدنٍّ في مدى الرؤية.

وتستمر الحالة حتى مساء اليوم.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا