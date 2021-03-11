شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تنبه: رياح نشطة وأتربة على الشرقية ومعظم مناطق المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر اليوم الخميس، تنبيه حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة على معظم مناطق المملكة.

و أوضح مركز الأرصاد في التنبيه أن المنطقة الشرقية وتشمل الحالة النعيرية - حفر الباطن- قرية العليا، ومنطقة الرياض، والقصيم، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وحائل، الجوف، الحدود الشمالية، تشهد رياح نشطة مصحوبة بأتربة مثارة و تدنٍّ في مدى الرؤية.

وتستمر الحالة حتى مساء اليوم.