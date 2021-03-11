سوار ذكي لحماية الأطفال.. مفاجأة "فيتبيت" الأمريكية بالخليج

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت شركة فيتبيت الأمريكية، اليوم الخميس، عن إطلاق سوار اللياقة البدنية الجديد كليا Ace 3، الذي يحمي خصوصية الأطفال والتواصل مع ذويهم.

ويسمح السوار للأطفال ممن لا تقل أعمارهم عن 6 سنوات باكتساب أفضل العادات الصحية وقضاء وقت أكثر نشاطا مع جميع أفراد العائلة.



وطورت الشركة الميزات الأكثر شعبية عند الأطفال؛ حيث قدمت عددا من الواجهات المتحركة الفريدة للساعة وإضافات إبداعية لتشجع الأطفال على إبراز أسلوبهم الشخصي.

ويتميز سوار Ace 3 بعمر بطارية يستمر لـ 8 أيام وتصميم فريد مقاوم للماء، ما يضمن عمله طوال الأسبوع دون توقف.

تطوير عادات صحية

ويساعد سوار Ace 3 الأطفال على تطوير عادات صحية عن طريق تشجيعهم على الحركة والحصول على ساعات النوم الضرورية لنمو أجسادهم. ويحفز السوار الأطفال على الحركة لمدة 60 دقيقة يوميا، وذلك بفضل التنبيهات للقيام بـ 250 خطوة بالساعة على الأقل، بالإضافة لإمكانية تعديل الميزة بما يتوافق مع الدوام المدرسي.

ويستطيع الأطفال بسهولة اختيار أهداف خاصّة بهم، وتعقّب نشاطهم البدني من خلال مراجعة بياناتهم على الشاشة اللمسية سهلة الاستخدام وضبط المؤقت وتحدّي أنفسهم في ممارسة التمرين بسرعة.

وتتيح ميزات تعقّب مراحل النوم والتذكير بموعد النوم والمنبهات الصامتة للأطفال وزويهم العمل سويا للالتزام بجدول زمني منتظم للنوم، ما يمنح الأطفال وقتا كافيا للراحة وشحن طاقتهم ليوم آخر من الحيوية والنشاط والعادات الصحية.

ويتيح تطبيق فيتبيت للأطفال إمكانية التواصل مع الأصدقاء وأفراد العائلة، الذين يختارهم الوالدين، والتنافس بمسابقات ودية والاحتفال بإنجازاتهم مع الكؤوس والأوسمة الإلكترونية.

نشاطات أكثر تسلية

ويعمل سوار Fitbit Ace 3 على جعل مختلف النشاطات أكثر تسلية بفضل الشخصيات التفاعلية المتاحة كواجهة للساعة، والتي تتغير وتنمو مع التقدم، الذي يحرزه الأطفال خلال اليوم لتحقيق هدفهم.

ويمكن للأطفال الاختيار بين شخصيات الأرنب والقطة والفضائي والسفينة الفضائية المتحركة لتزيين واجهة الساعة، بالإضافة إلى أكثر من 20 تصميما للساعة تناسب جميع أذواقهم، وإيجاد ما يلائم شخصيتهم ويعبر عنهم بطريقة ممتعة وجذابة.

يتيح السوار للأطفال إضفاء لمستهم الخاصة على المنتج الفاخر من خلال اختيار تصميم الحزام الإضافي المناسب لهم.

وسينفرد سوار Ace 3 قريبا بعرض شخصيات المينيونز المحببة على أيدي الأطفال.

وتوفر العلامة حزامين إضافيين يحملان تصميم هذه الشخصيات المحببة بلوني دسبيكابل الأزرق وميستشيف الأسود، بالإضافة إلى المزيد من الميزات والعروض المرتقبة قريبا؛ حيث ستزين الشخصيات الشهيرة من سلسلة الرسوم الكرتونية الأكثر نجاحا في العالم واجهة السوار لتحفز الأطفال على الحركة والنشاط.

الحفاظ على الخصوصية

ويسمح المنتج الرائد للوالدين بالحفاظ على خصوصية أطفالهم أثناء تركيزهم على تحفيز نشاطهم البدني؛ حيث يمكنهم إعداد حساب عائلي للوصول لإعدادت الخصوصية والحماية، والتي ينصح بها بشدّة خصيصا للأطفال ممن لم تتجاوز أعمارهم 12 سنة، وتعد ضرورية لاستخدام سوار Ace 3.

ويتيح الحساب العائلي على تطبيق فيتبيت للوالدين الاطّلاع على نشاط أبنائهم بسهولة، والإشراف على تجربتهم، بالإضافة إلى قبول طلبات الصداقة، التي تصلهم.

بينما يخوض الأطفال التجربة عبر حسابهم المخصص للأطفال، والذي يحثهم على تطوير عادات صحية عبر إظهار البيانات الأكثر أهمية مثل احصائيات النشاط البدني والنوم، بالإضافة إلى الأصدقاء الموافق عليهم من الوالدين وواجهات الساعة والشخصيات الرمزية والأوسمة.

وتأتي هذه المزايا انطلاقا من حرص الشركة في منتجها الفريد Ace 3 على تلبية معايير حماية خصوصية الأطفال، التي تحددها القوانين مثل قانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت في الولايات المتحدة، واللائحة العامة لحماية البيانات في أوروبا.

ويمكن للعائلات استخدام الحساب العائلي على تطبيق فيتبيت للتواصل بكل سهولة عن طريق ربط سوار Ace 3 مع الهواتف العاملة بنظام أندرويد و آي أو إس.

وسيتمكن الأطفال من تلقي إشعارات هواتفهم الذكية مباشرة على شاشة السوار ليبقوا قريبين من عائلتهم وأصدقائهم.

ويسمح سوار Ace 3 فور ضبطه وشحنه بالكامل للأطفال قضاء وقت أكبر بالفعاليات المسلية دون الخوف من نفاد البطارية، والتي تتمتع بعمر طويل يصل لأكثر من أسبوع.

السعر

وسيتوفر سوار Fitbit Ace 3 بالمتاجر والأسواق الإلكترونية بدءا من 15 مارس/آذار الجاري بسعر 349 درهما إماراتيا للتصميم الكلاسيكي المريح مع حزام متين من السيليكون، والذي يتميز بتصميم مضاد للصدمات في حال السقوط، وألوان جذابة تشمل الأسود مع مشبك بلون سبورت الأحمر، أو كوزميك الأزرق مع مشبك بلون أسترو الأخضر.

وستتوفر قريبا أحزمة مزينة بتصميم شخصيات المينيونز المحبوبة تباع بشكلٍ منفصل بسعر يبدأ من 149 درهما إماراتيا.