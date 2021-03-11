فيديو.. متحدث التحالف العميد تركي المالكي في مأرب

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-11

متابعات الخليج 365 - الرياض

اسمع الخبر

بمعنويات مرتفعة وبفخر كبير، جاء ظهور متحدث التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن العميد ركن تركي المالكي أمس الأربعاء، في مأرب بين عدد من القيادات العسكرية، في رسالة تؤكد نجاح العلمية العسكرية النوعية التي أطلقها التحالف مؤخرًا ووجه خلالها ضربات موجعة للميليشيا الانقلابية، بعد فشل الهجمات الحوثية على المملكة.

واطلع متحدث التحالف على الوضع في جبهة مأرب برفقة رئيس الأركان اليمني الفريق صغير عزيز، وقائد المنطقة السادسة اللواء أمين الوائلي، وعدد من ضباط وأفراد الجيش الوطني اليمني.

تركي المالكي يكشف الأكاذيب الحوثية

ووجه العميد المالكي رسالة ضمنية تكشف الأكاذيب الحوثية بظهوره في صورة جديدة من على الدبابة في جبهة مأرب، وهي الصورة التي تم تداولها على تويتر.

ولاقت هذه الزيارة استحسانًا كبيرًا من المغردين ، فقال الأمير سطام بن خالد آل سعود في تغريدة له: “وصول المتحدث باسم قوات التحالف العربي العميد المالكي إلى سد مأرب لتفنيد أكاذيب المليشيات الحوثية الإرهابية التي تدعي كذبًا وزورًا احتلاله”.

وعلق يعقوب الريسي على تحركات متحدث التحالف قائلًا : “بالوقت الذي يندس فيه الحوثي بجحره! العميد المالكي المتحدث الرسمي باسم التحالف ظهر في سد مأرب.. هذا الفرق بين الرجال والجرذان”، وكتب فهد كاملي: “تركي المالكي من سد مأرب الحوثيين انجلطوا”.

وقال حساب دارنا البحرين : “بالأمس أعلنت ميليشيا الحوثي الإيرانية سيطرتها على سد مأرب وظهر لهم البطل تركي المالكي من سد مأرب واليوم الميليشيا أعلنت سيطرتها على إحدى جبهات مأرب وظهر لهم العميد المالكي على إحدى الدبابات المقاتلة من نفس الجبهة مأرب”.

التحالف يطلق عملية لتأديب الحوثيين

ويأتي ذلك بعد يومين من إطلاق التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمنية عملية عسكرية نوعية لتأديب الميليشيا الحوثية عبر ضربات موجعة في كلٍّ من العاصمة المحتلة صنعاء ومأرب وعدد من المناطق التي تغتصبها الميليشيا الانقلابية المدعومة من إيران.

وقال المالكي، في وقت سابق: “إن السعودية لديها القدرة على اعتراض التهديدات الجوية والصاروخية التي تشنها الميليشيا الحوثية الإرهابية على الأعيان المدنية، وأضاف: “للسعودية قوة ردع كبيرة ضد أي تهديد مهما كان مصدره، مشيرًا إلى أنه لا تملك أي دولة إقليمية الجرأة على تبني أي هجوم ضد المملكة”.

شارك الخبر