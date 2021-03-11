الأحوال المدنية: 3 شروط لتغيير الصورة الشخصية في البطاقة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-11

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أكدت الأحوال المدنية أنه لا يمكن تعديل أو إلغاء موعد إصدار بطاقة بدل تالف.

أوضحت عبر العناية بالعملاء التابع لها على موقع تويتر، اليوم الخميس، أنه يتم تغيير الصورة الشخصية في حال تم تجديد الهوية الوطنية، أو بتغير الملامح، أو بموجب تقارير طبية.

أسماء المواليد:

وكانت الأحوال قد أكدت في وقت سابق أنه لا توجد قائمة أسماء محددة ممنوعة، وإنما توجد معايير لاختيار الأسماء، ولكن معايير الأسماء لتكون نظامية هي ضرورة أن يسجل الاسم مجردًا من الألقاب.

وأشارت إلى أنه لا يتم تسجيل الأسماء التي ليست جزءًا من الاسم مثل: الشريف والسيد والحاج ونحوها، كما لا يسمح بتسجيل العبارات الإضافية في حقل الاسم مثل: المعروف بكذا.

وشددت على أنه لا يسمح بتسجيل الأسماء المركبة مثل: قمر الزمان، كما يمنع تسجيل الأسماء المخالفة للشريعة الإسلامية مثل: عبدالرسول، وعبداللات ونحوها.

خدمات الأحوال عبر أبشر:

وقالت الأحوال في وقت سابق: إنه يمكن للمواطنين تفويض من ينوب عنهم عبر منصة أبشر لإنجاز عدد من خدمات الأحوال المدنية وإنهاء إجراءاتها، عبر خدمة التفويض الإلكتروني.

ولفتت إلى أن الخدمات التي يمكن تفويض الآخرين لإنجازها، هي: استلام بطاقة الهوية الوطنية، واستلام شهادة الميلاد، واستلام سجل الأسرة، والتبليغ عن وقائع الميلاد والزواج والطلاق والوفاة، وتعديل المهنة، واستلام شريحة البيانات (برنت)، واستلام إشعارات التعديل.

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