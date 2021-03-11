الصحة: هذه الفئات الممنوعة من أخذ لقاح فايزر وأسترازينيكا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-11

متابعات الخليج 365 - الرياض

اسمع الخبر

أوضحت وزارة الصحة الفئات الممنوعة من أخذ لقاح فايزر وأسترازينيكا الخاص بفيروس كورونا المستجد.

ممنوعون من اللقاح:

وقالت الوزارة عبر حساب الصحة 937 على موقع تويتر، إنه يمنع أخذ أي من اللقاحين لمن لديه حساسية مفرطة معروفة للقاحين أو أحد مكوناتهما (بعد الجرعة الأولى)، وباقي أنواع الحساسية الشديدة هي محاذير يمكن معها إعطاء اللقاح تحت المراقبة.

وكذلك يمنع من أخذ اللقاح، الحوامل، والأطفال، بحسب الصحة.

وأعلنت وزارة الصحة عن التوسع في حملة التطعيم ضد فيروس كورونا وإمكانية الحجز مباشرة حسب المواعيد المتاحة، حيث يمكن الآن الدخول على تطبيق صحتي لحجز موعد في أقرب مركز لأخذ اللقاح من خلال الرابط التالي: هنا

الفئات ذات الأولوية:

وأشارت الصحة أنه تم ولله الحمد تغطية الفئات ذات الأولوية المسجلة، وهو ما يتيح الانتقال للفئات الأخرى، حيث تسعى الوزارة إلى تدشين المزيد من مراكز اللقاح في كافة مناطق المملكة وبمشاركة مقدمي الخدمات الصحية في القطاعين الحكومي والخاص.

الحد من انتشار كورونا:

وتأتي هذه الخطوة تواصلًا لجهود الصحة في الحفاظ على وسلامة المواطنين والمقيمين والحد من انتشار فيروس كورونا والتسهيل عليهم للتطعيم، مهيبةً بالجميع المبادرة للتسجيل للحصول على اللقاح، ومؤكدةً أن اللقاحات آمنة وفاعلة للوقاية من الإصابة بالفيروس ومضاعفاته.

ودعت الجميع للتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة عن لقاح كورونا.



شارك الخبر