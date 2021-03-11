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شكرا لقرائتكم لقاء يجمع طبيباً شاباً بطبيبة وُلد على يديها: أنا شلتك قبل ما أمك تشيلك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
لقاء يجمع طبيباً شاباً بطبيبة وُلد على يديها: أنا شلتك قبل ما أمك تشيلك
فوجئت أنه أصبح طبيبًا وأبدت سعادتها بهذا الأمر
متابعات الخليج 365 - الرياض
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وثق طبيب شاب لقاءً جمعه بالطبيبة التي ولد على يديها، وذلك أثناء مرافقته لوالدته خلال مراجعة طبية لها عند تلك الطبيبة.
أنت ولدي:
ونشر الطبيب براء حبيب الحوار الذي دار مع طبيبة والدته أمال شبكشي، حيث فوجئت أنه أصبح طبيبًا وأبدت سعادتها بهذا الأمر وطلبت منه زيارتها مجددًا، قائلةً له: “أول ما تاخد الجرعة التانية من التطعيم تجيني تسلم عليا، انتا ولدي أنا شلتك قبل ما أمك تشيلك”.
تصرف إنساني:
وتفاعل البعض مع الصورة والموقف الإنساني بين الطبيب والشاب والطبيبة، مؤكدين أنا مفارقة جميلة وتوثيق لحدث لا يتكرر كثيرًا.
ويمكن الاطلاع على التغريدة من
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دوبي قابلت الدكتورة امال شبكشي— Braa Habeeb 🐢 (@__BH96) March 9, 2021
هادي الدكتورة اللي ولدتني، امي كانت بتراجع عندها ف قلت اسلم عليها قلتلها جيت اسلم عليكي وابشرك اني سرت دكتور 😂💛
مرة انبسطَت وقالتلي اول ما تاخد الجرعه التانية من التطعيم تجيني تسلم عليا، انتا ولدي انا شلتك قبل ما امك تشيلك 😢💛 pic.twitter.com/vTqfQS81Hi
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