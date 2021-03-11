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لقاء يجمع طبيباً شاباً بطبيبة وُلد على يديها: أنا شلتك قبل ما أمك تشيلك

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شكرا لقرائتكم لقاء يجمع طبيباً شاباً بطبيبة وُلد على يديها: أنا شلتك قبل ما أمك تشيلك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-11

لقاء يجمع طبيباً شاباً بطبيبة وُلد على يديها: أنا شلتك قبل ما أمك تشيلك

فوجئت أنه أصبح طبيبًا وأبدت سعادتها بهذا الأمر

متابعات الخليج 365 - الرياض


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وثق طبيب شاب لقاءً جمعه بالطبيبة التي ولد على يديها، وذلك أثناء مرافقته لوالدته خلال مراجعة طبية لها عند تلك الطبيبة.

أنت ولدي: 

ونشر الطبيب براء حبيب الحوار الذي دار مع طبيبة والدته أمال شبكشي، حيث فوجئت أنه أصبح طبيبًا وأبدت سعادتها بهذا الأمر وطلبت منه زيارتها مجددًا، قائلةً له: “أول ما تاخد الجرعة التانية من التطعيم تجيني تسلم عليا، انتا ولدي أنا شلتك قبل ما أمك تشيلك”.

تصرف إنساني: 

وتفاعل البعض مع الصورة والموقف الإنساني بين الطبيب والشاب والطبيبة، مؤكدين أنا مفارقة جميلة وتوثيق لحدث لا يتكرر كثيرًا.

ويمكن الاطلاع على التغريدة من

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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