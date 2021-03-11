الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-11

لقاء يجمع طبيباً شاباً بطبيبة وُلد على يديها: أنا شلتك قبل ما أمك تشيلك

متابعات الخليج 365 - الرياض

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وثق طبيب شاب لقاءً جمعه بالطبيبة التي ولد على يديها، وذلك أثناء مرافقته لوالدته خلال مراجعة طبية لها عند تلك الطبيبة.

أنت ولدي:

ونشر الطبيب براء حبيب الحوار الذي دار مع طبيبة والدته أمال شبكشي، حيث فوجئت أنه أصبح طبيبًا وأبدت سعادتها بهذا الأمر وطلبت منه زيارتها مجددًا، قائلةً له: “أول ما تاخد الجرعة التانية من التطعيم تجيني تسلم عليا، انتا ولدي أنا شلتك قبل ما أمك تشيلك”.

تصرف إنساني:

وتفاعل البعض مع الصورة والموقف الإنساني بين الطبيب والشاب والطبيبة، مؤكدين أنا مفارقة جميلة وتوثيق لحدث لا يتكرر كثيرًا.

ويمكن الاطلاع على التغريدة من

دوبي قابلت الدكتورة امال شبكشي

هادي الدكتورة اللي ولدتني، امي كانت بتراجع عندها ف قلت اسلم عليها قلتلها جيت اسلم عليكي وابشرك اني سرت دكتور 😂💛

مرة انبسطَت وقالتلي اول ما تاخد الجرعه التانية من التطعيم تجيني تسلم عليا، انتا ولدي انا شلتك قبل ما امك تشيلك 😢💛 pic.twitter.com/vTqfQS81Hi — Braa Habeeb 🐢 (@__BH96) March 9, 2021



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