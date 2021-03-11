الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-11

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أوضحت إدارة المرور شروط ومتطلبات إصدار رخصة القيادة (خصوصي).

شروط استخراج رخصة القيادة:

وقال المرور في تغريدة عبر تويتر ردًا على استفسار في هذا الشأن، إن الشروط هي إتمام سن الـ18 عامًا، وأن لا يكون المتقدم أدين بحكم قضائي بتعاطي المخدرات أو ترويجها أو حيازتها، وكذلك أن يكون سالمًا من الأمراض أو العاهات التي تعيق عن القيادة.

وأيضًا، اجتياز اختبار القيادة ودفع الرسوم وتسديد المخالفات إن وجدت، وبالنسبة إلى غير السعوديين فيتطلب وجود إقامة نظامية.

بدل فاقد:

وأوضح المرور كذلك الخطوات الكاملة لاستخراج بدل الفاقد، وجاءت كالتالي:

1- الإبلاغ والإقرار عن كيفية الفقدان بقسم المرور.

2- سداد الرسوم والمخالفات.

3- مراجعة مكتب المرور بمدرسة القيادة.

4- التقدم بالطلب. وكانت الإدارة شدَّدت على ضرورة سداد المخالفات المرورية، قبل البدء في أي إجراءات تتعلق بالمركبات، وهذا يدخل في الإجراءات النظامية، التي دشنتها الإدارة في الفترة الأخيرة.

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