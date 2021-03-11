ابن مساعد: إصلاحات ولي العهد لمصلحة المواطن وليست إرضاءً لأحد

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-11

متابعات الخليج 365 - الرياض

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قال الأمير عبدالرحمن بن مساعد: إن الإصلاحات التي يقوم بها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان من أجل متابعات الخليج 365، وليست إملاءات من أحد ولا إرضاء لأحد.

الإصلاحات هدفها المجتمع:

وأضاف ابن مساعد، خلال حديثه لبرنامج الموقف على قناة السعودية، أن الإصلاحات بدأت قبل 4 أعوام، وقبل دخول الإدارة الأمريكية الحالية البيت الأبيض، وأن هدفها معالجة الأخطاء، ومصلحة المجتمع، ووفق قيمه وعاداته وتقاليده.

قيادة المرأة للسيارة:

وأشار إلى أن الأمير محمد نزع العادات التي ليست من الدين، مثل قيادة المرأة للسيارة؛ لأن منعها كان عادة مجتمعية، خاصة أنها تقود السيارة في البادية منذ سنوات طويلة.

وتابع الأمير عبدالرحمن بن مساعد: “صحيح أن أمريكا بلد عظيم، ولكن نحن المملكة العربية السعودية”.

وأضاف الأمير الشاعر أن المملكة العربية السعودية بلد أفعال، وليست بلد أقوال، وستواصل خطة الإصلاح والنهوض بالمواطن والمقيم.

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