المسند: الاضطراب الجوي القادم معتاد وهذا سببه

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-11

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أكد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، عبدالله المسند، أن الاضطراب الجوي القادم على المملكة معتاد مثل هذه الأيام، ولا يوجد في إيقاعاته ما يستغرب أو يستنكر.

وأضاف المسند في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، أن سبب الاضطراب الجوي العنيف صراع وتصادم بين كتلتين هوائيتين باردة قادمة من الشمال الغربي، ودافئة تتربع فوق أجواء السعودية خاصة في الشرق والوسط.

طقس اليوم:

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم نشاطًا في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية على مناطق الجوف، الحدود الشمالية، حائل والأجزاء الشرقية من منطقة تبوك.

رياح وأتربة:

كذلك تنشط الرياح مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقة القصيم والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

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