الرياض للتعمير توصي بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-11

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أوصى مجلس إدارة شركة الرياض للتعمير في اجتماعه المنعقد يوم أمس الأربعاء، بتوزيع أرباح نقدية (65 هللة) لكل سهم على مساهمي الشركة عن النصف الثاني من عام 2020م، إضافة إلى ما تم توزيعه عن النصف الأول (50 هللة) لكل سهم وبذلك يكون مجموع ما تم توزيعه عن عام 2020م (1.15 ريال) لكل سهم.

حصة السهم من التوزيع:

وبحسب بيان الشركة على موقع السوق المالية (تداول)، جاء إجمالي المبلغ الموزع 115 مليون و555 ألفاً و555 ريالاً، أما عدد الأسهم المستحقة للأرباح فهي 177,777,777 سهماً، وحصة السهم من التوزيع 65 هللة، أما نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 6.5%.

وقالت الرياض للتعمير إن أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم ستكون بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة القادمة المقيدين بسجلات الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية، وسيتم الإعلان عن موعد انعقاد الجمعية لاحقًا.

آلية التوزيع:

وسيكون التوزيع عن طريق التحويل المباشر للحسابات البنكية المرتبطة بالمحافظ الاستثمارية للمساهمين، حيث أهابت الشركة بالمساهمين تحديث بياناتهم لدى البنوك التي بها حساباتهم لضمان إيداع أرباحهم المستحقة مستقبلًا بشكل مباشر.

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