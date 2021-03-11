أخبار السعودية اليوم.. «أرامكو» تعلن أسعار بنزين شهر مارس.. و10 ملاحظات إيجابية على لقاحات كورونا المعتمدة بالمملكة

ترصد «صحيفة عاجل» أهم أخبار السعودية، اليوم الأربعاء الموافق 10 مارس 2021م منها: «أرامكو» تعلن الأسعار الشهرية للوقود لشهر مارس، و10 ملاحظات إيجابية على لقاحات كورونا المعتمدة بالسعودية، وتأجيل معرض الرياض الدولي للكتاب إلى أكتوبر المقبل.

«أرامكو» تعلن الأسعار الشهرية للوقود لشهر مارس: بنزين 91 بـ1.90 وبنزين 95 بـ2.04

أعلنت شركة أرامكو السعودية المراجعة الدورية لأسعار البنزين، وأوضحت أن أسعار شهر مارس 2021 ستكون على النحو الآتي:

«الصحة»: 10 ملاحظات إيجابية على لقاحات كورونا المعتمدة بالسعودية

كشفت وزارة الصحة عن 10 ملاحظات إيجابية التي تتعلق بلقاحات كورونا (كوفيد - 19) المعتمدة في المملكة.

«الأرصاد» عن طقس الخميس: رياح مثيرة للغبار على 6 مناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد نشاطًا للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، على 6 مناطق بالمملكة الخميس.

الزعاق: تقلبات جوية مؤثرة على بعض المناطق.. الخميس

توقع الراصد الجوي والجيوفيزيائي الدكتور خالد الزعاق، تقلبات جوية تبدأ، غدًا الخميس، وتستمر حتى يوم السبت المقبل، في المناطق كافة.

تأجيل معرض الرياض الدولي للكتاب إلى أكتوبر المقبل

أعلنت هيئة الأدب والنشر والترجمة تأجيل موعد إقامة معرض الرياض الدولي للكتاب إلى أكتوبر المقبل، بدلًا من موعده المقرر سابقًا في شهر أبريل.

«الحياة الفطرية» يكشف ملابسات المقطع المتداول حول الصيد الجائر لطائر الرهو

أوضح استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر، خطورة زيادة جرعات علاج ضغط الدم بشكل عشوائي.

«البيئة» تردم 2450 بئرًا مهجورة في مختلف المناطق بنهاية 2020

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة ردم 2450 بئرًا مهجورة حتى نهاية عام 2020. في مختلف المناطق، وذلك بهدف الحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات، والحد من تلوث طبقات المياه الجوفية بالمملكة.

إيقاف مواطن في مكة بالقوة الجبرية إثر محاولته تهريب وافدين إلى جدة مقابل مبلغ مالي

تمكنت شرطة مكة من القبض على مواطن يقوم بتهريب الوافدين إلى جدة مقابل مبلغ مالي، بعد أن رفض التوقف عند إحدى النقاط الأمنية.

«أبشر» توضح آلية تجاوز مشكلة عدم تفعيل الحسابات

كشفت منصة أبشر، عن آلية تجاوز مشكلة تفعيل الحسابات، والخطوات المطلوبة لذلك.

بالفيديو.. القبض على مواطنين اثنين سرقا أجهزة بـ350 ألف ريال من متجر في مكة

ألقت شرطة منطقة مكة المكرمة، القبض على مواطنَین قاما بسرقة 84 جھازا، تُقدر قیمتھا بـ350 ألف ريال، من متجر اتصالات في مكة المكرمة.

«المرور» يكشف شروط ورسوم تجديد استمارة سيارة خصوصي

حددت الإدارة العامة للمرور رسوم تجديد استمارة سيارة خصوصي، كاشفة عن شروط تجديدها.

بالفيديو.. الوزير الربيعة: مستمرون بزيارة جميع المناطق للتأكد من توافر الخدمات الصحية

قال وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، إننا مستمرون في زيارة جميع المناطق للتأكد من توافر جميع الخدمات الصحية وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

خبير اقتصادي: الرياض تشهد حركة إيجابية في المخططات السكنية.. والأسعار وصلت إلى مراحل متوازنة

أوضح الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية السعودية للاقتصاد الدكتور عبدالله المغلوث، أن السوق العقارية نجحت خلال الفترة الماضية في تحقيق نسبة نمو متوازنة، مشيرًا إلى أن أسعار العقار بدأت تشهد نوعًا من الاستقرار.

كلية الملك فهد الأمنية تعلن نتائج القبول على رتبة جندي أول للكادر النسائي

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول المبدئي للمديرية العامة لكلية الملك فهد الأمنية على رتبة (جندي أول) للكادر النسائي ولمعرفة نتيجة القبول المبدئي وطلبات إجراءات القبول عبر بوابة (أبشر ـ التوظيف) على الرابط التالي بالضغط هنا.

طبيب سعودي: لقاحات كورونا بالمملكة تحمي من جميع الفيروسات المتحورة

أكد استشاري الأمراض المُعدية الدكتور وائل باجهموم، إن لقاحات كورونا الموجودة حاليًّا بالمملكة تحمي من جميع الفيروسات المتحورة.

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