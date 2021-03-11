اخبار السعوديه

«الصحة» تستعرض الخميس مستجدات لقاح كورونا والمؤشرات الوبائية بالمملكة

0 نشر
0 تبليغ

الرياض - محمد عبدالله - المتحدث باسمها يجيب عن أبرز الاستفسارات

تستعرض وزارة الصحة، غدًا الخميس، مستجدات لقاح وخريطة الإصابات والمؤشرات الوبائية في المملكة.

وقالت وزارة الصحة، في بيان صادر عنها، إنها ستعقد مؤتمرًا صحفيًّا يكشف فيه الدكتور محمد خالد العبدالعالي المتحدث الرسمي للوزارة، مستجدات لقاحات كورونا والمؤشرات الوبائية بالمملكة.

وأشارت إلى أن المتحدث باسمها سيجيب عن أبرز الاستفسارات وسيكشف بالأرقام والإحصائيات الخدمات الصحية المقدمة في المملكة.

اقرأ أيضًا:

«الصحة» تعلن التوسع في حملة التطعيم ضد كورونا: الحجز مباشرة

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا