«الصحة» تستعرض الخميس مستجدات لقاح كورونا والمؤشرات الوبائية بالمملكة

تستعرض وزارة الصحة، غدًا الخميس، مستجدات لقاح كورونا وخريطة الإصابات والمؤشرات الوبائية في المملكة.

وقالت وزارة الصحة، في بيان صادر عنها، إنها ستعقد مؤتمرًا صحفيًّا يكشف فيه الدكتور محمد خالد العبدالعالي المتحدث الرسمي للوزارة، مستجدات لقاحات كورونا والمؤشرات الوبائية بالمملكة.

وأشارت إلى أن المتحدث باسمها سيجيب عن أبرز الاستفسارات وسيكشف بالأرقام والإحصائيات الخدمات الصحية المقدمة في المملكة.

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