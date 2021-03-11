السعودية اليوم / ألمانيا تسجل 14356 إصابة جديدة بكورونا



برلين 27 رجب 1442 هـ الموافق 11 مارس 2021 م واس

سجلت ألمانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية 14356 إصابة جديدة بفيروس

وأفاد معهد "روبرت كوخ" للأمراض المعدية بألمانيا، أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى مليونين و532 ألفًا و947 ، بينما بلغ إجمالي الوفيات 72810 .

// انتهى //

08:21ت م

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برلين 27 رجب 1442 هـ الموافق 11 مارس 2021 م واسسجلت ألمانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية 14356 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و 321 وفاة.وأفاد معهد "روبرت كوخ" للأمراض المعدية بألمانيا، أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى مليونين و532 ألفًا و947 ، بينما بلغ إجمالي الوفيات 72810 .// انتهى //08:21ت م0023

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