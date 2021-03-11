السعودية اليوم / الجيش النيجيري يقضي على 25 مسلحًا من جماعة بوكو حرام الإرهابية شمال شرقي البلاد



أبوجا 27 رجب 1442 هـ الموافق 11 مارس 2021 م واس

أعلن الجيش النيجيري أمس أنه تم القضاء على 25 مسلحًا من عناصر جماعة "بوكو حرام" الإرهابية، بعملية عسكرية في محافظة بورنو المضطربة والواقعة بشمال شرقي البلاد.

وأضاف بيان للجيش النيجري أنه تم مصادرة بعض الأسلحة خلال هذه العملية التي بدأت بعدما هاجم مسلحو "بوكو حرام" الإرهابية بلدة ديكوا في وقت سابق من الشهر.

يذكر أن هناك عدد من الجماعات المسلحة التي تنشط في شمال شرقي نيجيريا منذ أكثر من عشر سنوات، حيث أجبر صراعها مع القوات النظامية عشرات الآلاف من السكان على مغادرة منازلهم، مثلما أودى بحياة نحو 36 ألف شخص.

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