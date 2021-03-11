السعودية اليوم / الولايات المتحدة تسجل 52,815 إصابة و 1,503 حالات وفاة بفيروس كورونا



واشنطن 27 رجب 1442 هـ الموافق 11 مارس 2021 م واس

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، 52,815 إصابة جديدة و 1,503 حالات وفاة نتيجة فيروس

ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 28,992,598 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 526,213 حالة وفاة.

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02:02ت م

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واشنطن 27 رجب 1442 هـ الموافق 11 مارس 2021 م واسسجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، 52,815 إصابة جديدة و 1,503 حالات وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 28,992,598 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 526,213 حالة وفاة.// انتهى //02:02ت م0010

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