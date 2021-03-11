الأمن البيئي: مخالفات صيد الكائنات الفطرية تصل لـ10 آلاف ريال

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-11

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أعلنت القوات الخاصة للأمن البيئي عن العقوبات الواردة في اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية، لمخالفات الصيد والتصرف بالكائنات المصيدة أو منتجاتها أو مشتقاتها.

غرامة الصيد دون ترخيص:

وأوضحت القوات الخاصة للأمن البيئية، أن اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية حددت غرامة 10 آلاف ريال للصيد دون ترخيص، ولعدم حيازة ترخيص الصيد أثناء الصيد البري، وغرامة 5 آلاف للصيد في الأماكن المحظورة، وفي المواسم والأوقات الممنوعة.

إتلاف موائل الكائنات الفطرية:

وأضافت أنه في حال إتلاف أو الإضرار ببيض أو أعشاش أو موائل الكائنات الفطرية البرية، ستكون العقوبة بغرامة لا تزيد على مليون ريال، وتُقدر قيمتها تبعًا لجسامة المخالفة وفقًا لما يحدده المركز.

وأكدت أن عقوبات التصرف بالكائنات المصيدة أو منتجاتها أو مشتقاتها، ستكون 20 ألف ريال لعرض وبيع الكائنات البرية المصيدة، أو منتجاتها أو مشتقاتها من دون ترخيص.

في حال تكرار المخالفة:

وأضافت أنه في حال تكرار المخالفة خلال سنة تصل العقوبة إلى ما لا يزيد على 30 مليون ريال والسجن لمدة لا تزيد على 10 سنوات أو بإحدى هاتين العقوبتين، إضافة إلى مصادرة المضبوطات والمركبة المستخدمة، على أن توقع العقوبة من المحكمة المختصة.



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