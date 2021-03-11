شكرا لمتابعة خبر عن " الجوازات " تفاجئ جميع المقيمين بخصوص الهوية الرقمية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت المديرية العامة للجوازات، عن إطلاق النسخة الرقمية من هوية مقيم، والمتاحة على تطبيق أبشر أفراد، مشيرة إلى طريقة تحميلها.

وقالت الجوازات السعودية، إنه يمكن استعراض هوية مقيم على الجوال بدون الاتصال بالإنترنت مع إمكانية عرض بيانات الهوية إلكترونيا من خلال رمز الاستجابة السريعة " كيو أر كود " .

وأشارت إلى أنه يمكن تحميل هوية مقيم من خلال الدخول على تطبيق أبشر أفراد واختيار خانة " خدماتي "، ثم اضغط على " تحميل هوية مقيم الرقمية " ثم اضغط على خانة تحميل هوية مقيم في أسفل الصفحة.

وتسهم " هوية مقيم الرقمية " في تسهيل عملية التحقق من هوية حامليها حال عدم وجود أصل الهوية.