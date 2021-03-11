شكرا لقرائتكم خبر عن 11 مارس فرصة للتوعية بأمراض الكلى والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - يصادف اليوم 11 مارس من كل عام مناسبة اليوم العالمي للكلى، وهي فرصة للتوعية بهذه الحالة المرضية. والوعي مهم خصوصا لأن الأشخاص المصابين بأمراض الكلى المزمنة والمصابين بفايروس كورونا المستجد (كوفيد-19) هم عرضة بشكل أكبر لخطر الإصابة بأمراض خطيرة.

وتمثل أمراض الكلى المزمنة الخسارة التدريجية لوظائف الكلى، التي تعمل على تصفية الفضلات والسوائل الزائدة من الدم، ثم تُفرز بعد ذلك في هيئة بول، فعندما تصل أمراض الكلى المزمنة إلى مرحلة متقدمة يمكن أن تتراكم مستويات خطيرة من السوائل والفضلات في جسمك.

الإحصاءات الدقيقة حول انتشار أمراض الكلى المزمنة في الدول العربية محدودة للغاية، لكن تلك البلدان لديها انتشار كبير لعوامل الخطر لهذه الحالة المرضية، وذلك بحسب ما يشير دكتور الطب اختصاصي زراعة الكلى في مايو كلينك في مدينة روتشستر نعيم عيسى.

وبيّن الدكتور عيسى أن الكشف عن الحالات المزمنة أمر ضروري، وكذلك فحص أمراض الكلى المزمنة لدى مرضى السكري وارتفاع ضغط الدم.

وقال الدكتور عيسى: «في الشرق الأوسط والمناطق ذات الطقس الحارّ الأخرى، من المهم أيضا شرب كمية كافية من الماء للمساعدة في الوقاية من مشكلات الكلى، ويجب أن يتناول البالغون 2 إلى 3 لترات من الماء يوميا للحفاظ على صحة الكلى، ومن المهم تعزيز ثقافة الترطيب الجيد بين البالغين والأطفال».