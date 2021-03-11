شكرا لمتابعة خبر عن المسند يكشف سيناريو الـ72 ساعة القادمة وتفاصيل الاضطراب الجوي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

كشف أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، عبد الله المسند، اليوم الخميس، عن تفاصيل الاضطرابات الجوية التي ستشهدها المنطقة خلال الـ 72 ساعة القادمة.

وقال المسند: " الاضطراب الجوي القادم معتاد مثل هذه الأيام، ولا يوجد في إيقاعاته ما يستغرب أو يستنكر، وسبب الاضطراب العنيف صراع وتصادم بين كتلتين هوائيتين باردة قادمة من الشمال الغربي، ودافئة تتربع فوق أجواء السعودية خاصة في الشرق والوسط، وبؤرتها تتمثل بمركز لمنخفض جوي عميق يتمحور شرق المملكة ".

وأضاف: " متوقع أن تصرع الباردة الدافئة، وتتغلب عليها فوق أجواء السعودية وذلك يوم الجمعة،والصراع العنيف ـ والله أعلم ـ سينتج عنه إثارة الغبار على نطاق واسع في الشمال والشرق والوسط والغرب ثم جنوب الوسط".

وتابع: " الاضطراب يبدأ ضعيفاً يوم الخميس، ويشتد الجمعة، وقد يزول السبت عن الشمال والوسط، ويتوجه الغبار باتجاه الجنوب ".