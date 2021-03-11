شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..ابن مساعد: "الاختلاط لم يكن محرمًا لدرجة منع المرأة من القيادة" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

تحدث الأمير عبد الرحمن بن مساعد، عن تصريحه سابقًا بأن " صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان نزع كل ماهو معطل من العادات عن الدين ".

وأوضح ابن مساعد، أنه كان يقصد على سبيل المثال مسألة منع المرأة من قيادة السيارة، قائلا: " منع قيادة المرأة للسيارة كانت عادة مجتمعية، وليس من الدين في شيء ".

وأضاف: " لو الاخلاط كان محرمًا بهذا الشكل الهائل، كان الرسول صلى الله عليه وسلم، خصص في الطواف يوم للرجال ويوم للنساء، وهذا في أقدس مكان في العالم يطوفون بجانب بعض " لافتا إلى أنه لم يفتي لكنه مجرد ناقل لآراء العلماء في هذا الأمر.