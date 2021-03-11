شكرا لمتابعة خبر عن تركي آل الشيخ يدعو المنتجين العرب لزيارته بالمملكة: " اجتماع مهم " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

دعا معالى المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، أمس الأربعاء المنتجين العرب، لزيارته في المملكة، خلال الأيام القليلة المقبلة.

وتأتي دعوة آل الشيخ لبحث سُبل حل الأزمات والصعوبات التي واجهها المنتجون في الفترة الماضية.

وقال آل الشيخ في دعوته: " نظراً لما يتعرض له المنتجين العرب من معوقات وصعوبات مما لا يخدم تطور الصناعة والترفيه، وحرصاً منا للحصول على محتوى عالي الجودة وترفيهي يخدم قطاع الترفيه ولحرصنا لتطوير امكانيات ومهارات الشباب السعودي في المقام الاول والشباب العربي عموماً المهتمين في هذا المجال ادعو المنتجين العرب لزيارتي في اجتماع مهم قريباً " .

وأضاف: " سيتم مناقشه خلال الاجتماع سبل تسهيل المعوقات وتطوير الصناعة وتقديم كافة التسهيلات ودعم الانتاج ".

واستكمل: " سيكون اجتماع مهم سنتحدث فيه كثيراً بشفافية ووضوح وستتفاجئووا بالنتائج، سيكون الاجتماع بحضور وزارة الثقافة السعودية وهيئة الافلام وهيئة الترفيه وكبار الشركات الراعية والقنوات الاقليمية وشركات الدعاية والاعلان، وستصل الدعوة مني شخصياً لكل الراغبين بالحضور ".