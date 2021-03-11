شكرا لمتابعة خبر عن شاهد..ابن مساعد للأمريكان: لستم أنتم من يعطينا محاضرات عن حقوق الإنسان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

وجه الأمير عبد الرحمن بن مساعد، رسالة شديدة اللهجة للإدارة الأمريكية، وتدخلها في شؤون المملكة، وموقفها من قضية مقتل الصحافي جمال خاشقجي

وقال الأمير ابن مساعد في رسالته للأمريكان: " لستم أنتم من يملي علينا ما ينبغي أن نفعل أوما لا ينبغي أن نفعل، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بدأ في الإصلاحات قبل دخول بايدن البيت الأبيض " .

وتابع سموه: " ستستمر القيادة في عملها وفي معالجة الأخطاء وفقًا لمعايير مجتمعنا، وليس تحت إملاءات أحد " .

وأضاف: " لستم أنتم أفضل من يعطينا محاضرات عن حقوق الإنسان "، متسائلا: " ماذا فعلت أمريكا في الهنود الحمر، وفي الحرب الكورية وفيتنام، قتلوا شيوخا ونساءا وأطفالا، وماذا فعلتم في جوانتناموا، وممارسات الشرطة المستمرة حتى الآن ضد الأمريكان من أصول أفريقية " .