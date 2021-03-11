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مطالبات بمنع متحرش المعادي من دخول المملكة

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

استنكارا لواقعة بطفلة المعادي في مصر، التي أثارت الرأي العام في اليومين الماضيين تصدر وسم " منع المتحرش من دخول " قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر، على مستوى المملكة.

وطالب آلاف المقيمين عبر الوسم بمنع المتحرش الشهير بـ " متحرش المعادي " الذي فضحته كاميرات مراقبة في إحدى العمارات السكنية في مصر خلال تحرشه بطفلة لم تتعد الـ 10 سنوات من عمرها، من دخول المملكة.

واتضح أن المتحرش يعمل في إحدى الشركات المعروفة بالمملكة، حيث تم تداول صورة له في مكان عمله بالشركة، وخلفه شعار الشركة.

وطالب النشطاء، بفصل المتحرش وإلغاء تأشيرة إقامته في المملكة، وعدم عودته إليها، في حال خرج من السجن بمصر.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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