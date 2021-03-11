شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. " بن مساعد " يعلق على التقرير الأمريكي بشأن مقتل خاشقجي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

علق الأمير عبدالرحمن بن مساعد، على التقرير الأمريكي بشأن مقتل جمال خاشقجي.

وقال عبدالرحمن بن مساعد، خلال حواره مع برنامج "الموقف":" المملكة عملت ما يمكن عمله في هذا الأمر، أول شئ ترى هو الصحفي الوحيد اللي قتل في تاريخ الدولة كله وأنا لا أعتبر هذا إنجاز، لكن اللي أقصده أن ولي العهد طلع واتخذ المسؤولية الأخلاقية كاملة، قال بما إني في مركز قيادي فأنا أتحمل المسؤولية كقائد".

وأزضخ: "الأمر الثاني سنحرص على عدم حدوث ذلك مرة أخرى وحوكم المسؤولين عن الجريمة، بمحاكمة ارتضاها وأشاد بها أولياء الدم اللي هم أبنائه، فما عاد في مجال أكثر من هذا ".

وتابع: " انبسطت لما التقرير الظني الأمريكي طلع وكنت أتمنى أن يطلعه ترامب، لأنه تقرير ظني وما فيه حقائق ولا أدلة، التقارير القطعية للمخابرات الامريكية مالها سابقة مصداقية، والعراق مثال، فبالتالي موضوع خاشقجي أُقفل، واللي يبغى يسترزق منه أقول لهم شوفوا لكم غيره " .