الأمير عبدالرحمن بن مساعد: أمريكا الأكثر احتياجًا للسعودية.. وتصريحات واشنطن دغدغة لمشاعر الناخب

قال الأمیر عبدالرحمن بن مساعد، إن العلاقات بين الدول قائمة على المصالح وليس على القيم، مشيرًا إلى أن تصريحات الإدارة الأمريكية الأخيرة تجاه المملكة جزء منها دغدغة لمشاعر الناخب.

واستنكر بن مساعد، في لقاء له مع برنامج «الموقف» على شاشة قناة السعودية، اليوم الأربعاء، تكرار تصريح سنعيد تقييم العلاقات السعودية الأمريكية وفقًا لقيمنا، مبديًّا استغرابه من فرض قیم معینة لغرض سیاسي من إدارة دولة تختلف فیھا قیم الحزبین الجمھوري والديمقراطي.

وأكّد أن المملكة لھا ثقلھا الاقتصادي والسیاسي والديني، فضلًا عن كون الولايات المتحدة هي الأكثر احتياجًا للسعودية ولیس العكس، مشیرًا إلى أن المجتمع السعودي يمتلك من القیم ما يجعله في مصاف الدول الكبرى.

