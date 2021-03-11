محمد الفلاح - المملكة تبدي التزاما ببرنامج حساب المواطن.. 1.9 مليار ريال جديدة

الخميس 11 مارس 2021

كشف برنامج "حساب المواطن" السعودي الحكومي، عن حصول 10.5 مليون مواطن سعودي على مساعدات نقدية من البرنامج.



ويهدف برنامج حساب المواطن. لتخفيف الأعباء وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط.

وأعلن البرنامج، في بيان له الأربعاء،إيداع 1.9 مليار ريال (الدولار يساوي 3.75 ريال)؛ وذلك لـ 10.5 مليون مستفيد وتابع شملهم الدعم في برنامج حساب المواطن لشهر آذار/مارس.

وأوضح أن تعويضات الدفعات السابقة، بلغت 16.4 مليون ريال، مشيرا إلى أن 77% من المستفيدين حصلوا على الدعم. ويتم إيداع الدفعات في حسابات المستفيدين في يوم 10 من كل شهر ميلادي.

وكشف المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني، عن وصول إجمالي مبلغ الدفعات المودعة في حسابات المستفيدين منذ انطلاق البرامج، حتى الدفعة الـ 40 في شهر أذار/مارس الجاري، إلى 92 مليار ريال.

وحساب المواطن، خدمة إلكترونية تتيح استقبال طلبات التسجيل والتواصل مع المستفيدين، حيث يُنشئ رب الأسرة حساباً عبر البوابة الإلكترونية، ويقدّم المعلومات المطلوبة الخاصة به وبتابعيه، ويُرفق المستندات اللازمة، إن وجدت.

وأنشئ برنامج حساب المواطن عام 2017، لتوفير الحماية الاجتماعية للأسر السعودية من الأثر المباشر وغير المباشر المتوقع من الإصلاحات الاقتصادية المختلفة، والتي قد تسبب عبئاً إضافياً على بعض فئات المجتمع.

ويعيد البرنامج توجيه المنافع الحكومية للفئات المستحقة لها بما يؤدي إلى تشجيع الاستهلاك الرشيد، ويضمن توجيه الدعم بشكل فعال للفئات المستحقة، حيث سيتم توفير الدعم الحكومي بشكل نقدي يحول مباشرة للمستفيدين المستحقين.

يقوم البرنامج في كل مرحلة بإرسال مراسلات للمواطنين المقدمين لكي يستطيع التيقن من صحة حساباتهم المصرفية وربطها مع الطلبات الصادرة لهم بهدف حصولهم على المساعدة.

كما أطلق البرنامج في مارس/ آذار 2019، تطبيقا للهواتف والأجهزة الذكية ليسهل اطلاع المواطنين على كافة بياناتهم وتعديلها ومشاهدة تفاصيل الطلب والتحقق من الأهلية أو الاعتراض، وعرض تفاصيل الدفعات المالية.