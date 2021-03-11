اخبار السعوديه

التحالف يستهدف منصات صواريخ ومحطة اتصالات للحوثيين بصنعاء

0 نشر
السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف يستهدف منصات صواريخ ومحطة اتصالات للحوثيين بصنعاء والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - التحالف يستهدف منصات صواريخ ومحطة اتصالات للحوثيين بصنعاء

الخميس 11 مارس 2021

شنَّ طيران تحالف دعم الشرعية في اليمن، في وقت متأخر من مساء الأربعاء، غارات على مواقع تابعة للحوثيين في صنعاء، بحسب ما ذكرته قناة "العربية"، وحسابات سعودية على تويتر.

 

واستهدفت الغارات منصات إطلاق صواريخ للحوثيين في "بيت نعم" بضاحية همدان، ومحطة اتصالات تابعة للحوثيين في منطقة شملان شمال صنعاء.

 

وبحسب الحسابات الإخبارية، فإن الغارات أسفرت عن تدمير منصات إطلاق الصواريخ.

 

كما استهدفت الغارات أيضًا معسكر الصيانة التابع للحوثيين في المدينة.

محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا