شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية: أسعد بتسلح الطلاب بالمعرفة والإدراك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شرف صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود أمير المنطقة الشرقية، الرئيس الفخري لمدارس الظهران الأهلية، مناسبة ملتقى الخريجين والخريجات السنوي، عبر الاتصال المرئي، وذلك بمشاركة صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود نائب أمير المنطقة الشرقية حضوريًا في الملتقى.

وقال سمو أمير المنطقة الشرقية في كلمته: «أنا متأكد بأن جميعكم يذكر فترة التخرج من المرحلة الثانوية، والحيرة التي تمرون بها لتحديد مساراتكم المستقبلية، وأمامكم تخصصات عديدة، مهن كثيرة، جامعات عريقة في شتى أنحاء العالم، وتبدو الخيارت وكأن لا نهاية لها».

وأضاف سموه: «اليوم ولله الحمد، أجد ما يقوم به مجلس الخريجين في سبيل إنارة الطريق للطلبة في مرحلة مبكرة من عمرهم، له دور كبير في تخفيف عبء قرار الطالب والطالبة بعد تخرجهم، وسبب - بعد توفيق الله - بتخريج جيل واع ومدرك لمسؤولياته، يشترك في مسيرة التنمية في الوطن، ويكون له دور فاعل في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030».

من جهته، أعرب رئيس مجلس خريجي وخريجات مدارس الظهران الأهلية عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه على كل ما يوليانه من اهتمام ودعم وتوجيهات سديدة.