شكرا لقرائتكم خبر عن جاهزية القوات الجوية للمشاركة بالتمرين «السعودي اليوناني» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقف نائب قائد القوات الجوية الملكية السعودية اللواء الطيار الركن طلال الغامدي أمس، بقاعدة الملك فيصل الجوية بالقطاع الشمالي على استعدادات مجموعة القوات الجوية المشاركة في التمرين السعودي - اليوناني المشترك «2021م»، الذي سينفذ في جمهورية اليونان الصديقة خلال شهر مارس الحالي، وستشارك فيه القوات الجوية الملكية السعودية بعدد من الطائرات المقاتلة، من نوع «أف - 15 سي»، بكامل أطقمها الجوية والفنية والمساندة.

واستمع نائب قائد القوات الجوية إلى إيجاز من قائد مجموعة القوات الجوية المشاركة عن الاستعدادات، التي تمت للتحضير للتمرين، وجاهزية الطاقة البشرية والمنظومات. كما تم الالتقاء بالمشاركين وحثهم على بذل الجهد والاستفادة الكاملة من التمرين، بما يعود عليهم بالنفع في تأدية مهامهم القتالية على أكمل وجه، مؤكداً على الجميع التقيد بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأكد قائد مجموعة القوات الجوية المشاركة العقيد الطيار الركن عبدالرحمن الشهري أهمية المشاركة في مثل هذه التمارين لما لها الأثر البالغ في صقل مهارات المشاركين من أطقم جوية وفنية ومساندة. وأضاف إن القوات الجوية تملك من الخبرات الجوية ما يؤهلها بأن تكون في مصاف الدول العظمى.