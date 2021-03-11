شكرا لقرائتكم خبر عن مراعاة الضمانات النظامية للموقوفين والسجناء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وجه النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، خلال زيارته دائرة النيابة العامة في محافظة الأحساء، أمس، بسرعة معالجة القضايا وفق النظام ومراعاة الضمانات النظامية للموقوفين والسجناء. والتقى النائب العام خلال جولته، التي رافقه فيها وكيل النيابة العامة الشيخ شلعان الشلعان وعدد من مسؤولي النيابة، بمدراء جهات الضبط، وتفقد آلية العملية الجزائية في المحافظة، وأكد على ضرورة التنسيق بين النيابة العامة والجهات ذات الاختصاص لإنجاز القضايا، واطلع على سير العمل في مكاتب التحقيق وغرف التوقيف ومكاتب استقبال المراجعين.

والتقى «المعجب» عددا من المراجعين واستمع إلى ملاحظاتهم واستفساراتهم، ووجه باتخاذ ما يلزم حيالها، كما اجتمع مع منسوبي نيابة محافظة الأحساء.

يذكر أن جولات النائب العام تأتي تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين - حفظهما الله - بالوقوف على جاهزية فروع ودوائر النيابة العامة في مختلف مناطق المملكة والالتقاء بالمواطنين والمقيمين عن قرب والاستماع إلى شكاواهم وملاحظاتهم.