شكرا لقرائتكم خبر عن 386 إصابة بكورونا.. وارتفاع «النشطة» و«الحرجة» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رصدت وزارة الصحة، ارتفاعاً في عدد الحالات النشطة والحرجة، لفيروس كورنا المستجد «كوفيد-19»، موصية الجميع بتلقي اللقاح حمايةً لهم من الإصابة بالفيروس ومضاعفاته، وأكدت أن «اللقاحات» وسيلة آمنة وفاعلة للتخلص من الأمراض المعدية.

وسجلت الوزارة، أمس، 386 إصابة جديدة، وتعافي 245 حالة، بينما بلغ عدد الحالات النشطة 2830 منها 528 حالة حرجة، فيما تم تسجيل 6 حالات وفاة. وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 380958 حالة وبلغ عدد حالات التعافي 371583 حالة، بينما وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة إلى 6545 حالة، وتم إجراء 54428 فحصا مخبريا جديدا. ونصحت الصحة الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.