شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء يقر تنظيم هيئة «الحكومة الرقمية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وافق مجلس الوزراء، على تنظيم هيئة الحكومة الرقمية، ونظام مهنة المحاسبة والمراجعة، وتعديل نظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم «م /‏‏ 33» وتاريخ 3 /‏‏ 9 /‏‏ 1421، وقيام مراكز تجميع بلازما الدم -التي سوف تُنشأ وتشغل من قبل القطاع الخاص- بتعويض المتبرعين ببلازما الدم ماليا -من مواردها الخاصة- مقابل أوقاتهم المستقطعة أثناء جلسات التبرع ببلازما الدم في تلك المراكز.

وقرر المجلس برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء، -حفظه الله-، خلال جلسته أمس الأول ـ عبر الاتصال المرئي ـ، تشكيل لجنة باسم «اللجنة العليا للبحث والتطوير والابتكار»، ترتبط بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ويرأسها رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وتُعنى بتنمية قطاع البحث والتطوير والابتكار في المملكة، كما وافق على الإستراتيجية الثقافية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية «2020م - 2030»، التي اعتمدها المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الأربعين.

اطلع مجلس الوزراء، على نتائج اجتماعات سمو ولي العهد -حفظه الله-، مع جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين، ورئيس وزراء ماليزيا السيد محيي الدين ياسين، ورئيس وزراء السودان السيد عبدالله حمدوك، وما جرى خلالها من استعراض العلاقات الثنائية مع المملكة، وبحث الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك والجهود المبذولة تجاهها وسبل تعزيزها.

ثمّن المجلس، منح جامعة الدول العربية شهادة تقدير درع العمل التنموي العربي لعام 2021، إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، تقديرا لدوره -حفظه الله- في تعزيز النهج التنموي الشامل بالمملكة والوطن العربي، ودعم وتعزيز العمل العربي المشترك بكافة المجالات لخدمة أمن واستقرار ونماء وازدهار المنطقة.

تحليل الوحدات السكنية بحاضرة الدمام والرياض وجدة

أقر مجلس الوزراء نموذج «مساندة قرار لتحليل وتوفير الوحدات السكنية في المدن وحوكمته» في مدينة الرياض، ومحافظة جدة، وحاضرة الدمام، ليكون نموذجا استرشاديا يستفاد منه من قبل الجهات المعنية.

تجديد دعوة العالم للوقوف ضد الاعتداءات الإرهابية

تابع مجلس الوزراء، ما اتخذته المملكة من إجراءات لحماية مقدراتها ومكتسباتها الوطنية بما يحفظ أمن الطاقة العالمي، ووقف الاعتداءات الإرهابية لضمان استقرار إمدادات الطاقة وأمن الصادرات البترولية وضمان حركة الملاحة البحرية والتجارة العالمية، عادًا المحاولتين الإرهابيتين لاستهداف ميناء رأس تنورة، والحي السكني بمدينة الظهران، بأنهما انتهاك سافر لجميع القوانين والأعراف الدولية، وبقدر استهدافهما الغادر والجبان للمملكة، تستهدفان بدرجة أكبر الاقتصاد العالمي، ومجددًا الدعوة لدول العالم ومنظماته للوقوف ضد هذه الأعمال الموجهة ضد الأعيان المدنية والمنشآت الحيوية.

محاسبة المسؤولين والتوصل لحل سياسي في اليمن

أوضح وزير الإعلام المكلف د. ماجد القصبي، أن المجلس، شدد على ما تضمنته رسالة وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة إلى مجلس الأمن، من مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته حيال الأعمال العدائية العسكرية، التي تشنها ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران تجاه المدنيين والأعيان المدنية بالمملكة، ومحاسبة المسؤولين عن تلك التهديدات، التي تقوّض جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي في اليمن، ومصداقية القرارات الدولية.

التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية

استعرض مجلس الوزراء، مضامين البيان الذي صدر في ختام اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته الـ«155»، وتأكيده على مركزية القضية الفلسطينية، وتصدرها الأولويات العربية في إطار المرجعيات الدولية ومبادرة السلام العربية، وما أكدته المملكة خلاله من اهتمامها وحرصها على وحدة وسيادة وسلامة الأراضي العربية، ورفض أي مساس يهدد استقرار المنطقة، ودعمها الحلول السياسية للأزمات فيها، وأهمية تعزيز العمل العربي المشترك، والتمسك بالمواقف الثابتة تجاه القضايا العربية المركزية.

إدانة التدخلات الإيرانية والتصريحات الاستفزازية

تناول مجلس الوزراء، ما صدر عن اللجنة الوزارية العربية الرباعية المعنية بتطورات الأزمة مع إيران، وسبل التصدي لتدخلاتها في الشؤون الداخلية للدول العربية، من إدانة لاستمرار التدخلات الإيرانية واستنكارها التصريحات الاستفزازية المستمرة من قبل المسؤولين الإيرانيين ضد الدول العربية، مجددا في هذا الصدد مطالبة المملكة للمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته إزاء ما تشكله هذه الممارسات الإيرانية من تهديد للأمن والسلم الدوليين.

تقليل الفجوة بين الدول المتقدمة والنامية

شدد مجلس الوزراء، على ما أكدته المملكة في مؤتمر الأمم المتحدة الرابع عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في كيوتو باليابان، من أهمية العمل الجماعي لتقليل الفجوة بين الدول المتقدمة والنامية في مجالات التنمية المتعددة، وتضافر الجهود وتسخير الطاقات، لمنع الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية وسيادة القانون حفاظًا على أمن واستقرار الدول، وإرساء دعائم الثقة والأمان والاطمئنان لدى شعوب العالم تجاه الأنظمة والإجراءات القانونية والقائمين عليها.

تسخير الطاقات لخدمة ضيوف الرحمن

قدّر أعضاء مجلس الوزراء، عاليا حرص خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- على تسخير الإمكانات والطاقات كافة لخدمة ضيوف الرحمن، ورفع أداء المؤسسات العاملة بقطاع الحج والعمرة، وذلك بمناسبة صدور الموافقة الكريمة على عدد من المبادرات التحفيزية للمنشآت العاملة بالقطاع، التي تأتي امتدادًا لجهود حكومة المملكة لتخفيف الآثار المالية والاقتصادية من تداعيات جائحة كورونا على الأفراد ومنشآت القطاع الخاص والمستثمرين، ضمن ما يزيد على «150 مبادرة» أطلقتها بمخصصات تجاوزت «180 مليار ريال».

مؤشرات مطمئنة في المنحنى الوبائي بالمملكة

تابع مجلس الوزراء، مستجدات جائحة كورونا على المستويين المحلي والدولي، وأحدث الإحصاءات والبيانات ذات الصلة بالفيروس وحملة التطعيم، وما تضمنته من مؤشرات مطمئنة في المنحنى الوبائي بالمملكة، وتسجيل وتيرة متزايدة في إعطاء اللقاح، في أكثر من «450 موقعا» في المدن والمناطق كافة، مجددا التأكيد على أهمية التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية؛ للمحافظة على الصحة العامة، وحماية المكتسبات، التي تحققت خلال الفترة الماضية على جميع المستويات.

ترسيخ قيم الاعتدال والوسطية

تطرق مجلس الوزراء، في سياق اطّلاعه على نتائج المؤتمر الدولي لجهود المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين وترسيخ قيم الاعتدال والوسطية، إلى تمسك المملكة منذ تأسيسها بالشريعة الإسلامية منهجا وعملا، والسير عليها في ترسيخ قيم الوسطية والاعتدال، واعتزازها بشرف خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، وتبنيها لقضايا المسلمين العادلة والدفاع عنها، والعمل من خلال «رؤية المملكة 2030» على تعميق قيم المواطنة المسؤولة، وتعزيز الأمن الفكري من خلال منظومة فكرية وثقافية، تحافظ على المبادئ الأصيلة، والقيم الثابتة.

تباحث مع العراق في التخطيط التنموي

فوض مجلس الوزراء، وزير الاقتصاد والتخطيط -أو مَنْ ينيبه- بالتباحث مع الجانب العراقي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الاقتصاد والتخطيط في المملكة العربية السعودية، ووزارة التخطيط في جمهورية العراق للتعاون في مجال التخطيط التنموي للتنويع الاقتصادي وتنمية القطاع الخاص، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقّعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

تفاهم مع المجر في إدارة المياه

وافق مجلس الوزراء، على مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة، ووزارة الداخلية في جمهورية المجر في مجال إدارة المياه، كما اطلع على تقارير سنوية لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية «سابقا»، وصندوق النفقة، والمركز الوطني للوثائق والمحفوظات، واتخذ ما يلزم حيالها.

"اليوم" تهنئ

وافق مجلس الوزراء، على ترقيات للمرتبتين «الخامسة عشرة» و«الرابعة عشرة».

وتهنئ ”الخليج 365” المترقين وهم: أحمد بن مهدي بن مسفر الحارثي إلى وظيفة «مستشار إداري» بالمرتبة «الخامسة عشرة» بوزارة التعليم، ومحمد بن حامد بن محمد الخيبري إلى وظيفة «مدير عام فرع الديوان بالمنطقة الشرقية» بالمرتبة «الخامسة عشرة» بالديوان العام للمحاسبة، وفيصل بن أحمد بن معيض المالكي إلى وظيفة «مدير عام فرع الديوان بمنطقة مكة المكرمة» بالمرتبة «الخامسة عشرة» بالديوان العام للمحاسبة، وعبدالرحمن بن يحيى بن عبدالرحمن أبو واكدة إلى وظيفة «مستشار إداري» بالمرتبة «الخامسة عشرة» بالديوان العام للمحاسبة، ومحمد بن سلمان بن محمد الجريوي إلى وظيفة «مستشار لشؤون المناطق» بالمرتبة «الرابعة عشرة» بوزارة الداخلية، وعبدالله بن مبارك بن عبدالله المبارك إلى وظيفة «مستشار أمني» بالمرتبة «الرابعة عشرة» بوزارة الداخلية، وإبراهيم بن عبدالله بن محمد المضيان إلى وظيفة «مدير عام الشؤون الإدارية والمالية» بالمرتبة «الرابعة عشرة» بالأمن العام، وفواز بن محمد بن فواز التميمي إلى وظيفة «مستشار قانوني» بالمرتبة «الرابعة عشرة» بوزارة العدل.