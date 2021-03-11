شكرا لقرائتكم خبر عن «إحكام» تحدد مستندات التعديل الشكلي للصكوك والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - حددت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات (إحكام) التابعة للهيئة العامة لعقارات الدولة المستندات المتعلقة بطلبات التعديل الشكلي للصكوك عبر منصة إحكام‬⁩ الإلكترونية.

وبينت أن طلب إضافة المساحة يتطلب صورة ملونة لأصل الصك يظهر فيها كافة التهميشات والتظهيرات ورفع مساحي من مكتب هندسي معتمد للعقار يحتوي على الحدود والأطوال والمساحة بصيغة (PDF) يرفع من قبل المستفيد مباشرة في المنصة.

وفي ما يتعلق بتعديل حدود الصك الذي لا يترتب على تعديله زيادة في المساحة، فيتطلب صورة ملونة لأصل الصك يظهر فيها كافة التهميشات والتظهيرات ورفع مساحي من مكتب هندسي معتمد للعقار يحتوي على الحدود والأطوال والمساحة بصيغة (PDF) يرفع من قبل المستفيد مباشرة في المنصة، وخطاب من الأمانة أو البلدية المختصة يوضح الحد المراد تعديله.

وأوضحت الأمانة أن تحويل القياسات في الصكوك إلى مترية يتطلب صورة ملونة لأصل الصك يظهر فيها كافة التهميشات والتظهيرات ورفع مساحي من مكتب هندسي معتمد للعقار يحتوي على الحدود والأطوال والمساحة، بالقياسات المترية بصيغة (PDF) يرفع من المستفيد مباشرة في المنصة.