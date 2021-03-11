شكرا لقرائتكم خبر عن الفيصل يطلق 17 مشروعاً صحياً في القنفذة بـ 240 مليون ريال والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أطلق مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل «عن بُعد»، بحضور وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، 17 مشروعاً صحياً جديداً في محافظة القنفذة والمراكز التابعة لها بقيمة 240 مليون ريال. ورفع الأمير خالد الفيصل شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد على الاهتمام بكل ما من شأنه العناية بالمواطن، كما قدّم شكره لوزير الصحة وللعاملين في الوزارة على الأعمال المشرّفة، وهنأ أهالي القنفذة بالمشاريع الصحية، متمنياً المزيد من المشاريع والرفاهية للمحافظة.

فيما قدّم وزير الصحة شكره لأمير منطقة مكة المكرمة على اهتمامه ومتابعته للمشاريع الصحية في المنطقة بشكل عام ولمحافظة القنفذة على وجه الخصوص. ومن أبرز المشاريع في القنفذة إحلال وتطوير البنية التحتية للمستشفى العام، وتجهيز وتأثيث 7 مستشفيات، وإنشاء وتجهيز مستشفى المظيلف العام سعة 50 سريرا، وإنشاء وتجهيز 4 مراكز صحية ضمن المرحلة الثالثة لمشروع إنشاء وتجهيز 152 مركزا صحيا بمختلف مناطق المملكة، وإنشاء وتجهيز 27 مستودعاً بمنطقة مكة المكرمة منها 2 في القنفذة. ومن المشاريع أيضا توريد وتركيب واختبار وتشغيل أنظمة السلامة والإنذار والإطفاء، وتوريد وتركيب وتشغيل أجهزة الأشعة المقطعية بمستشفيات جنوب القنفذة ومستشفى المظيلف ومستشفى القنفذة العام، وإحلال جهاز الأشعة السينية بمستشفى جنوب القنفذة، وتأمين متطلبات التحضيرات الوريدية بمستشفى جنوب القنفذة العام، وإحلال وتوريد وتركيب وتشغيل المصاعد الكهربائية المستشفى القنفذة العام، وتوريد وتركيب وتشغيل أجهزة كثافة العظام بمستشفيات جنوب القنفذة ومستشفى المظيلف ومستشفى القنفذة العام، وكذلك تطوير بيئة العمل بمديرية الشؤون الصحية، وتطوير وتجهيز قسم التعقيم بمستشفى جنوب القنفذة العام، وإحلال وتجديد أعمال التكييف والتهوية بمبنى العيادات الخارجية بمستشفى القنفذة العام، وتطوير وترميم قسم الطوارئ بمستشفى جنوب القنفذة العام، وتطوير 4 مراكز صحية وفق الهوية الجديدة للوزارة، وتطوير وتحديث نظام التكييف المركزي بمستشفى القنفذة العام.

من جهة ثانية، أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة عن تدشين وزارة الصحة مركزاً في الإمارة لتقديم لقاح كورونا لمنسوبي الإمارة، وبحسب الإمارة فإن حملة تقديم اللقاح ستنطلق الأحد المقبل.