شكرا لقرائتكم خبر عن توصيات بتوحيد خطط الجهات المقدمة لخدمة الحجاج والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - اطلع نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان، خلال ترؤسه في مقر الإمارة بجدة «عن بُعد» اجتماع اللجنة التنفيذية للجنة الحج المركزية، أمس، على مخرجات حلقات نقاش أعمال الحج، التي شارك فيها أكثر من 36 جهة معنية بخدمة الحجاج والمعتمرين، وخرجت بالعديد من التوصيات من أبرزها إعداد دليل لتوحيد خطط ومهام الجهات التي تقدم الخدمة لضيوف الرحمن، وستتم مناقشة تفاصيله في اجتماع لجنة الحج المركزية.

كما ناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذت حيالها التوصيات اللازمة تمهيداً لرفعها إلى لجنة الحج المركزية.